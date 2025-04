Laspunta.it - Grottaferrata, “Basta” incontro sulla discriminazione e la violenza sulla donne al Polo Universitario

Leggi su Laspunta.it

Oggi si terrà a, nell’ambito della Rassegna “.!”, l’“Dal Caso di Saman Abbas:e Oppressione dellenel Mondo”, un’importante occasione di confronto sui temi dellae delladi cui lesono vittime in molteplici contesti internazionali. L’evento si svolgerà alle 15:30 presso la Sala Conferenze deldi, in Via Giuliano Della Rovere.Il primo panel vedrà la partecipazione di Elisa Ercoli, Presidente dell’Associazione Differenza Donna, Kwanza Musi Dos Santos di Rete per la riforma della Cittadinanza e Rossella Benedetti avvocata dell’associazione. Il panel sarà condotto dal giornalista e moderatore culturale Ejaz Ahmad, che partirà dal caso di Saman Abbas per esplorare la condizione dellein Pakistan, Kurdistan e Afghanistan.