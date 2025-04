Thesocialpost.it - Ignazio Boschetto de Il Volo presto papà: con Michelle Bertolini aspetta una bambina

Un nuovo capitolo pieno d’amore e di dolcezza si apre per, uno dei volti più amati del trio Ildiventerà. L’annuncio, dolcissimo e carico di emozione, è arrivato via social insieme alla moglie, modella ed ex Miss Venezuela, con cui il cantante ha condiviso una tenera dichiarazione d’amore e alcune foto intime che hanno commosso i fan.“Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato”Il post su Instagram ha fatto rapidamente il giro del web:accarezza e bacia il pancione della futura mamma, mentre una didascalia svela tutta la loro gioia:«Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Pensavamo che l’amore che ci unisce fosse già il regalo più grande, e invece la vita ci ha sorpresi ancora. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di stringerti, conoscerti e vivere questo viaggio insieme».