Lavori del tram e traffico paralizzato Continuano le proteste

tram a Bologna, nel mirino ancora la linea blu.“Questo fine settimana, sia sabato che domenica, saremo per strada a raccogliere le firme contro il progetto della linea blu del tram. Si tratta di una proposta che ha il chiaro obiettivo di. Bolognatoday.it - Lavori del tram e traffico paralizzato. Continuano le proteste Leggi su Bolognatoday.it La Lega non molla. Nuova mobilitazione contro ila Bologna, nel mirino ancora la linea blu.“Questo fine settimana, sia sabato che domenica, saremo per strada a raccogliere le firme contro il progetto della linea blu del. Si tratta di una proposta che ha il chiaro obiettivo di.

Lavori del tram e traffico paralizzato. Continuano le proteste. Cantieri a Bologna: i lavori stradali da lunedì 31 marzo. Traffico impazzito a Porta Maggiore: i lavori della tangenziale paralizzano Roma. E i vigili chiedono lavorazioni notturne. Dalla tangenziale ai lavori del tram: i cantieri e le modifiche al traffico. Ragona sul traffico: «600 milioni e due nuove linee del tram non arrivano di notte senza disturbare». Autobus fa inversione: traffico paralizzato a Bologna. Ne parlano su altre fonti

Tram, partono i lavori in via Falloppio: a Chiesanuova il traffico è in tilt - PADOVA - I cantieri del tram arrivano in via Faloppio e, intanto, i lavori a Chiesanuova mandano in tilt il traffico. Tra un anno, invece, inizieranno a circolare i primi tram sulla ... (ilgazzettino.it)

Linea rossa del tram a Bologna, fine lavori in via Ugo Bassi: quando riapre / Foto - Concluso il cantiere per il tram, la via sarà riaperta prima per i pedoni e poi a bus e mezzi autorizzati. Il sindaco: “Ora ci dedichiamo a San Felice e Indipendenza. Chiediamo ancora un anno di pazie ... (msn.com)

Lavori tram: via Ugo Bassi riapre, chiudono San Felice e Indipendenza - La fine dei lavori in Ugo Bassi è un passaggio cruciale per il sistema della viabilità cittadina, che crea le condizioni per avviare un altro cantiere del tram strategico per il centro storico: quello ... (bolognatoday.it)