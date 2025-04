Quotidiano.net - Milano incontra l’innovazione. Design, la sfida dei nuovi mercati

Disegnare una rotta, tra l’incertezza dello scenario geopolitico e la certezza del saper fare italiano. Nel pieno della settimana del Salone del Mobile, prosegue il ciclo di incontri QN distretti – le sfide dei territori e dei distretti italiani, il format ideato da QN Quotidiano Nazionale per "dare voce ai territori e ai protagonisti delle filiere produttive italiane, esplorando le sfide e le opportunità di un sistema industriale in continua evoluzione e analizzare il presente e il futuro dei nostri distretti produttivi", come ha spiegato Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, Il Giorno, il Resto del Carlino, La Nazione e Luce!. "è da sempre un laboratorio di idee, un crocevia di innovazione e imprenditorialità. Con questo appuntamento di oggi vogliamo accendere i riflettori sulle trasformazioni che stanno ridisegnando il tessuto produttivo italiano", ha aggiunto il vicedirettore de Il Giorno Armando Stella.