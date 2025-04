Giornata mondiale del Parkinson | al Moscati il primo intervento di stimolazione cerebrale profonda

Parkinson e, di conseguenza, miglioramento della qualità della vita. Nuovo traguardo raggiunto dall’Unità operativa di Neurochirurgia all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, per controllare, attraverso l’impianto di un. Avellinotoday.it - Giornata mondiale del Parkinson: al "Moscati" il primo intervento di stimolazione cerebrale profonda Leggi su Avellinotoday.it Riduzione dei sintomi disabilitanti della Malattia die, di conseguenza, miglioramento della qualità della vita. Nuovo traguardo raggiunto dall’Unità operativa di Neurochirurgia all’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino, per controllare, attraverso l’impianto di un.

