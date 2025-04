Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, l’inviato Usa Witkoff è in Russia: “Vedrà Putin”. Lavrov: “Lavorare per normalizzare i rapporti”

Steveè ine, secondo Axios, oggiVladimir. Per ora il Cremlino ha confermato il suo arrivo a Mosca. Se la notizia del faccia a faccia fosse confermata sarebbe il terzo incontro tradi Donald Trump per lae l’e il capo del Cremlino. Il presidente degli Stati Uniti, che in campagna elettorale aveva promesso di mettere fine al conflitto in breve tempo, è frustrato dal fatto che i negoziati non abbiano fatto molti progressi nelle ultime settimane e punta a ottenere un qualsiasi risultato prima del 20 aprile, data in cui scadranno i primi 100 giorni del suo secondo mandato. La scorsa settimanaaveva ricevuto a Washington l’invitato di, Kirill Dmitriev.Nel frattempo le diplomazie di Washington e Mosca lavorano alla normalizzazione deiiniziata con l’arrivo di Trump alla Casa Bianca.