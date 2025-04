Pensava di fregarci The Couple Laura Maddaloni smascherata da Elena | colta sul fatto

Couple sta via via prendendo piede sui social. Crescono le interazioni e anche l'attesa per la puntata. In questi giorni le dinamiche si sono fatte più avvincenti e proprio poche ore fa è arrivato un attacco di Elena a Laura Maddaloni. Ieri, 10 aprile, particolarmente toccante era stato il momento della confessione di Manila Nazzaro: aveva raccontato come era nato il suo amore per Stefano Oradei.>> "Ma così no". The Couple, è già bufera sui concorrenti: cosa succede nella casaNello specifico ha detto a Jasmine Carrisi: "La prima volta che l'ho visto mi sono detta subito che era bellissimo. Poi l'ho visto dal vivo ed ho avuto la conferma. Sorrisone e dolcezza, un colpo di fulmine". L'occasione era una serata alla quale Manila era ospite: "Non appena sono scesa dal palco lui ha chiesto il mio numero di telefono dicendo che conduceva una programma radiofonico ed avrebbe voluto intervistarmi".

