Bonus elettrodomestici, la novità del governo: come e quando arriva

Giovedì 10 aprile 2024 la commissione Attività produttive della Camera ha esaminato il decreto Bollette con alcunesul fronte del. In particolare, è stato dato il via libera all’emendamento di Fratelli d’Italia che riscrive le modalità di utilizzo dell’incentivo. La modifica introduce lo sconto in fatturametodo per usufruire dell’agevolazione, superando quindi il modello del click day che si era ipotizzato in un primo momento. Allo stesso tempo, l’emendamento supera la soglia di classe energetica minima, che rischiava di penalizzare la produzione made in Italy. Inizialmente ilsi riferiva infatti ai solidotati di classe minima B, ma ilha deciso di togliere questa restrizione. L’iter prevede che i relatori Gianluca Caramanna (FdI) e Andrea Barabotti (Lega) riferiscano in Aula lunedì 14 aprile, poi il provvedimento passerà al Senato in seconda lettura.