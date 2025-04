Thesocialpost.it - Sparatoria sull’A2 nel Salernitano: banda in fuga forza il posto di blocco, un ferito grave

Momenti di altissima tensione nella giornata di oggi sulla A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Atena Lucana, in provincia di Salerno. Un uomo è rimastomentedurante un conflitto a fuoco con i carabinieri, avvenuto dopo che lui e altri due complici, tutti di nazionalità straniera, hanno tentato dire undipredisdai militari della compagnia di Sala Consilina.La dinamica dei fattiI tre viaggiavano a bordo di un veicolo risultato rubato, e non si sono fermati all’alt intimato dai carabinieri. Nel tentativo di fuggire, uno dei malviventi ha anche cercato di investire un militare, innescando la reazione armata delle forze dell’ordine. Durante il conflitto a fuoco, uno dei tre è stato colpito e trasportato in prognosi riservata al reparto di rianimazione dell’ospedale di Polla.