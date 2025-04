Mondiali Giovanili di Scherma Molinari conquista l’argento | è da applausi il fioretto Under 20

Leggi su Ilfaroonline.it

Wuxi – Matildeè vicecampionessa del mondo. Si tinge d’argento per l’Italia la quarta giornata del Mondiale Giovani e Cadetti “Wuxi 2025” nella gara individuale difemminile. Uno splendido secondo posto per la fiorettista padovana delle Fiamme Gialle, protagonista di una prestazione travolgente fino all’ultimo atto, benché sui titoli di coda della finale abbia prevalso per 14-12 la statunitense Jaelyn Liu.Per Matilde oggi a Wuxi una medaglia festeggiata tra glidi una tribuna molto speciale, con tanti azzurrini della delegazione ma soprattutto con la presenza d’eccezione della Console generale d’Italia a Shanghai, Tiziana D’Angelo, arrivata insieme al Vice Console generale Rocco Carlo Genchi e al Vice Console Flavio Frasca nel pomeriggio cinese presso la venue iridata.