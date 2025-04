Ildovrà riconoscere lo status di vittima del dovere per Leonardo Michele Minervini, deceduto il 10 febbraio 2020 a causa di un mesotelioma pleurico causato dall’all’. La sentenza di condanna del Tribunale di Trani, infatti, è diventata definitiva.

Baritoday.it - Morto per l'esposizione all'amianto in Marina: Ministero della Difesa condannato a risarcire la famiglia

