Lanazione.it - Superenalotto, in Toscana centrati due 5 da oltre 30mila euro

Lucca, 11 aprile 2025 - Ilsorride allae la dea bendata nell'ultima estrazione delè tormata a baciare la nostra regione, questa volta con una doppia vincita. Nell’estrazione di giovedì 10 aprile, come riporta Agipronews, sono statidue “5” da 15.420,06l'uno. Il primo '5' è stato centrato a Capannori, in provincia di Lucca, dove la schedina del fortunato giocatore è stata giocata presso la Tabaccheria 4 Mura in via Pesciatina, 842. Mentre l'altro '5' è stato centrato a Pistoia, dove la schedina dell'altro fortunato giocatore è stata giocata nell'esercizio di Alessandro Priami in via Carratica, 8. Nessun "6" nella prima estrazione della settimana dele il jackpot sale a 18 milioni di. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 10 aprile sono statiundici "5" da 15.