Eric Dane rivela di avere la SLA | Tornerò presto sul set di Euphoria ma chiedo rispetto per la mia privacy

Un annuncio che ha colpito profondamente fan e colleghi:, attore amato in tutto il mondo per i suoi ruoli iconici in serie come Grey’s Anatomy ed, hato pubblicamente di essere affetto da SLA (sclerosi laterale amiotrofica). A 52 anni, l’interprete di personaggi come Mark Sloan – il “Dottor Bollore” – ha scelto di condividere con dignità e forza la sua battaglia, ringraziando i fan e assicurando che non lascerà il set.“Mi è stata diagnosticata la SLA. Sono grato dila mia amata famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo della mia vita. Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di ‘’ la prossima settimana. Però adesso vigentilmente di rispettare ladi me e della mia famiglia in questo periodo.