Ilnapolista.it - L’arbitro Brych: «Nessuno parlava quanto Chiellini. Tirava la maglia all’avversario e chiedeva: “posso tirarla così?”»

Leggi su Ilnapolista.it

Il settimanale tedesco Spiegel intervista Felixtedesco che si ritirerà a fine stagione. Parla del suo rapporto in campo con i calciatori.Ci sono giocatori che aspettavi con particolare impazienza di vedere?«Quello no però mi preparavo molto bene. Volevo essere in grado di costruire un rapporto con i grandi protagonisti del calcio. Non puoi avvicinarti troppo perché il palco è il loro e non il mio. Ciononostante, l’ultima parola spettava a me. Quando andavo d’accordo con Zlatan Ibrahimovi?, Sergio Ramos o Giorgio, il resto della squadra si comportava allo stesso modo».«Ho cercato di capire meglio i giocatori. Ibrahimovi? proviene da una periferia difficile di Malmö ed è abituato al linguaggio della strada. Non puoi mettergli troppa pressione, non puoi avvicinarti troppo a lui, a lui questo non piace.