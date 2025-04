Anteprima24.it - Parkinson, al Moscati intervento di stimolazione cerebrale profonda

Tempo di lettura: 3 minutiRiduzione dei sintomi disabilitanti della Malattia die, di conseguenza, miglioramento della qualità della vita. Nuovo traguardo raggiunto dall’Unità operativa di Neurochirurgia all’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino, per controllare, attraverso l’impianto di un neurostimolatore, i disturbi del movimento.«La notizia che ad Avellino sia stato effettuato per la prima volta uncosì importante – sottolinea il Direttore generale dell’Azienda, Renato Pizzuti – è il modo migliore per celebrare la Giornata mondiale del. Un altro prestigioso successo per l’Azienda, da ascrivere all’impegno e alle notevoli competenze dei nostri professionisti. Un impegno che ha come obiettivo di offrire sempre il massimo al paziente, sia in termini di tecnica e tecnologia, che di metodiche e procedure».