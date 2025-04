Ilfoglio.it - Dopo retro front e rinvii, parte la nave con i primi 40 migranti diretti in Albania

Leggi su Ilfoglio.it

Il governo ci riprova. È partita da Brindisi laLibra diretta incon a bordo i 40trasferiti dai centri italiani e destinati all'espulsione. Anche se restano molte incognite e montano le proteste dell'opposizione.il rinvio di ieri, gli stranieri dovrebbero arrivare oggi pomeriggio nella struttura di Gjader sul pattugliatore della marina militare che l'Italia ha promesso di cedere al governo di Edi Rama. La Libra ha lasciato il porto di Brindisi poco prima delle nove. Non si conosce la nazionalità degli stranieri, la missione non è stata ancora ufficializzata. Per l’Ansa ierano detenuti nel Cpr di Brindisi, ma secondo il giornale locale Brindisi Report è possibile che arrivino anche da altri centri. Il piano del Viminale Il piano promosso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, mira a esternalizzaredella gestione deiin attesa di espulsione, inviandoli in strutture situate sul territorio albanese ma gestite secondo standard italiani.