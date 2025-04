Pasqua 2025 | 113 milioni di italiani in viaggio boom di vacanze prolungate

Quotidiano.net - Pasqua 2025: 11,3 milioni di italiani in viaggio, boom di vacanze prolungate

con chi vuoi e meglio se in: saranno 11,3gliin vacanza, di cui 2,7opteranno per un break prolungato, incentivato dalla sequenza delle festività del 25 aprile e del 1 maggio che, in questo, andranno a cadere in prossimità delleli. Il giro di affari complessivo si attesterà su 4,9 miliardi di euro. Emerge dall'indagine realizzata da Tecnè per conto della Federalberghi. Le "grandi partenze" sono previste per il Venerdì Santo, giornata in cui cinquedidaranno il via al loro periodo di festa, in attesa di scartare la tradizionale colomba. Destinazione privilegiata resta il Belpaese per l'88% degli intervistati, mentre la chance dello "stacco" prolungato spingerà molti (12%) a scegliere mete estere. In primis, sarà il soggiorno in casa di parenti o amici a orientare il grosso delle scelte, ma anche la soluzione dell'hotel registrerà un incremento, confermando la sua solidità tra le preferenze dei viaggiatori.