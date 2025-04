Weekend tra sole e piogge | Italia spaccata in due dal meteo

Italia si prepara ad affrontare un fine settimana a due facce, con un sabato soleggiato da Nord a Sud e una domenica più instabile, soprattutto al Settentrione. Dopo giorni di clima primaverile, il Weekend del 12 e 13 aprile segna un piccolo cambiamento, con l’arrivo di una perturbazione che inizierà a farsi sentire già dalla seconda parte di domenica.Sabato 12 aprile: sole protagonista quasi ovunqueLa giornata di sabato sarà all’insegna del bel tempo su tutto il Paese. Al Nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve rialzo: le massime raggiungeranno i 21°C a Milano e i 19°C a Torino. Situazione simile anche al Centro, dove Firenze e Roma potranno godere di un clima mite e temperature intorno ai 21-22°C.Al Sud e sulle Isole maggiori, il tempo si manterrà stabile con qualche velatura in transito e massime che supereranno i 22°C, con picchi di 25-26°C in Sicilia, specialmente nelle aree interne. Dayitalianews.com - Weekend tra sole e piogge: Italia spaccata in due dal meteo Leggi su Dayitalianews.com L’si prepara ad affrontare un fine settimana a due facce, con un sabatoggiato da Nord a Sud e una domenica più instabile, soprattutto al Settentrione. Dopo giorni di clima primaverile, ildel 12 e 13 aprile segna un piccolo cambiamento, con l’arrivo di una perturbazione che inizierà a farsi sentire già dalla seconda parte di domenica.Sabato 12 aprile:protagonista quasi ovunqueLa giornata di sabato sarà all’insegna del bel tempo su tutto il Paese. Al Nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve rialzo: le massime raggiungeranno i 21°C a Milano e i 19°C a Torino. Situazione simile anche al Centro, dove Firenze e Roma potranno godere di un clima mite e temperature intorno ai 21-22°C.Al Sud e sulle Imaggiori, il tempo si manterrà stabile con qualche velatura in transito e massime che supereranno i 22°C, con picchi di 25-26°C in Sicilia, specialmente nelle aree interne.

Meteo Nord-Italia. Sole fino a venerdì, dal weekend peggiora: perturbazioni in arrivo e tanta pioggia. Meteo Milano - Giornate primaverili con tanto sole e temperature piuttosto miti, ma nel weekend tornano le piogge. Meteo, maltempo e pioggia in Italia nel primo weekend di Primavera. Le previsioni. Maltempo sull’Italia per l’ultimo weekend di marzo, piogge in arrivo: le previsioni meteo. Previsioni meteo, Festa del Papà con sole dominante. Ma dal weekend tornano le piogge forti. Meteo Catalogna: pausa delle piogge, ma nel weekend tornano. Ne parlano su altre fonti

Weekend delle Palme con sole e caldo, ma non dappertutto - Sarà un weekend delle Palme con sole e caldo, ma non ovunque: da domenica è infatti in arrivo un peggioramento a partire dal nordovest che dovrebbe durare per tutta la prossima settimana. Le prevision ... (msn.com)

Weekend delle Palme: sole primaverile o piogge improvvise? Ecco le regioni a rischio maltempo - Meteo Roma - 10/04/2025 12:51 - L'Italia si prepara a un fine settimana dalle condizioni meteo contrastanti: mentre alcune zone godranno di temperature miti e cieli sereni, ... (abruzzo24ore.tv)

Sole e schiarite, poi nel weekend torna il maltempo: le previsioni meteo - Le previsioni meteo per la domenica delle Palme: dopo il bel tempo e il caldo delle giornate da giovedì 10 aprile a sabato 12 aprile, domenica 13 sarà ... (fanpage.it)