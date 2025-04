Lanazione.it - Rievocazione di Grassina, un calendario di iniziative

Firenze, 11 aprile 2025 -Storica di, via alla settimana diin attesa della Via Crucis in programma la sera del Venerdì Santo, il 18 aprile. Ad aprire ildi appuntamenti sarà il convegno “L’importanza delle manifestazioni die Ricostruzione storica nel mondo moderno: valorizzazione, cultura e sviluppo” organizzato dal Centro Attività Turistica di. Un momento di riflessione e condivisione sul valore culturale delle manifestazioni storiche e in particolare dellaStorica di, in programma domani sabato 12 aprile alle ore 16.00 in Biblioteca comunale a Ponte a Niccheri (via di Belmonte 38). Numerosi gli ospiti e i relatori che prenderanno parola, coordinati dal presidente del Cat Daniele Locardi. Previsti di interventi del sindaco Francesco Pignotti; dell’esperto di storia e tradizioni fiorentine Luciano Artusi; del presidente degli Stati generali delle Rievocazioni storiche e direttore del Corteo e del Calcio storico fiorentino Filippo Giovannelli; della consigliera regionale Fiammetta Capirossi; dell’ex sindaco ed ex presidente del Cat Luciano Bartolini; del presidente di Europassione per l’Italia Flavio Sialino e delle dirigenti degli IC Caponnetto e IC Mattei, Maria Luisa Rainaldi e Amalia Bergamasco (ingresso libero).