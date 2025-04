Incendio in val Venosta coinvolto dalle fiamme un bosco di cento ettari | le operazioni dei vigili del fuoco

operazioni di spegnimento del grande Incendio boschivo divampato ieri nel territorio comunale di Prato allo Stelvio. A partire dalle ore 14:00 di ieri, una zona boschiva situata sopra l'abitato di Prato allo Stelvio e poco distante dal comune di Stelvio è in fiamme, con sviluppo di fumo a tratti intenso. A causa del vento da nord-est, talvolta forte, l'Incendio si è propagato da Agumes sopra il comune di Prato in direzione di Stelvio. Attualmente, sono interessati circa 100 ettari di superficie boschiva. L'Incendio si sta diffondendo a un'altitudine compresa tra i 1.000 e i 1.950 metri. Sono stati impegnati circa 400 membri di 22 vigili del fuoco Volontari dei distretti dell'Alta e Bassa Val Venosta, i vigili del fuoco Permanenti di Bolzano, l'Unione Provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco Volontari, i pompieri del vicino comune svizzero di Müstair, il Servizio Forestale, la Polizia Comunale, i Carabinieri, l'Amministrazione Comunale, il Servizio di Soccorso Provinciale Croce Bianca, la sezione logistica della Croce Bianca, il Soccorso Alpino, il Servizio Strade Provinciale e cinque elicotteri antIncendio, tra cui l'elicottero Super Puma.

