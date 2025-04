Lapresse.it - Atp Montecarlo 2025, oggi Musetti-Tsitsipas: orario e dove vederla in tv

Leggi su Lapresse.it

E’ il giorno della sfidaall’Atp di, venerdì 11 aprile, l’azzurro sarà in campo contro il tennista greco nella gara valida per i quarti di finale del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco.Atpin tvLa sfida tra Lorenzo, che agli ottavi ha vinto il derby italiano contro Berrettini, e Stefanosper un posto in semifinale sarà la quarta e ultima partita in programmasul campo Centrale e inizierà non prima delle 17.30. Il greco, numero 8 del ranking, ieri ha superato agli ottavi il portoghese Nuno Borges con il punteggio 6-1 6-1 in poco più di un’ora. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv.