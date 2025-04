Ilfattoquotidiano.it - Navigare accanto a Hugo Pratt in un mondo di chine, inchiostri e colori: a Siena la mostra che celebra un doppio anniversario

Un porticciolo, la nebbiolina che sale, una gozzo in mare, realtà, sogno, immaginazione, fantasia. È il tratto dia proiettare il visitatore in undi. Sembra davvero di potera Corto Maltese, di poter scambiare due chiacchiere con Pandora, di dover fuggire dai crudeli cannibali Senik armati di lance. E poi ritrovare quelle lance, reali, insieme agli scudi. Svegliarsi e capire di non essere alla deriva nell’Oceano Pacifico, ma in piedi nelle bellissime sale rinascimentali di Palazzo delle Papesse a, alla, geografie immaginarie”.Perre, infatti, un– i cento anni dalla nascita e i trent’anni dalla morte del papà di Corto Maltese – nel cuore di, due passi da Piazza del Campo, fino al 19 ottobre 2025 è possibile ammirare trecento opere originali tra disegni, sculture, acquerelli, video, scenografie digitali e immersive, così da naufragare neldi: “Racconto la verità come se fosse una cosa falsa.