ATP di Montecarlo Musetti-Tsitsipas nei quarti di finale | l’Azzurro a caccia della vittoria

Dopo il derby vinto contro Matteo Berrettini, Lorenzoaffronta Stefanos. Oggi, venerdì 11 aprile, i due tennisti si sfideranno neidel Masters 1000 del Principato. In palio, c’è un posto in semie perpotrebbe essere la prima nel celebre torneo che apre la stagione sulla terra rossa., precedentiLa sfida travale un posto in semi. Perè una grande opportunità, anche perché in tutti i precedenti 5 mach contro il greco ha sempre perso. L’ultima sfida risale agli Internazionali di Roma 2023 ed è stata vinta dacon un 7-5 7-5., orario e dove vederlaIl match deiditra Lorenzoe Stefanosè in programma oggi sul Campo Ranieri III e inizierà non prima delle 17:30.