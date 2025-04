Lanazione.it - Estra cerca quattro persone idonee per attività di vendita di contratti gas e luce

Arezzo, 11 aprile 2025 –perdidigas e(Sales Account Rete Diretta). Sedi di lavoro: Prato, Firenze, Siena, Arezzo. La scadenza per inviare domanda di ammissione alla selezione è il 23.4.2025. Si tratta di un’interessante opportunità per coloro che hanno spiccate doti die vogliono sperimentare nuovedi lavoro per aprirsi a prospettive di sviluppo all’interno dell’azienda. All’interno del team Sales Group Department leprescelte in qualità di Sales Account Rete Diretta si occuperà delle seguentirivolte al mass market PMI e domestico: Analisi delle esigenze dei clienti e sviluppo di soluzionidi sviluppo portafoglio nuovi clienti prospect edi servizi Monitoraggio delle tendenze del mercato energetico e aggiornamento sulle nuove tecnologie e soluzioni Gestione e sviluppo portafoglio clienti attivi Requisiti minimi obbligatori: Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea in ambito economico, giuridico o affini Pregressa esperienza di, in particolare nel territorio di riferimento Ottime capacità relazionali e spiccate abilità di gestione delle relazioni con i clienti Intraprendenza e forte predisposizione alle sfide e al lavoro per obiettivi Passione per l’commerciale Buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici Caratteristiche offerta lavoro: Retribuzione annua lorda tra 30-33 k Sistema incentivante per obiettivi Benefits Percorsi di formazione, crescita e sviluppo Sede di lavoro Prato/ Firenze/ Siena/Arezzo Le candidature saranno valutate dal team Risorse Umane e se ritenute in linea con il profilo rito si dovrà sostenere un colloquio individuale.