Ecco come un locale diventa il ristorante preferito delle celebrità

Dobbiamo dirlo, i ristoranti non sono tutti uguali. Che sia per la cucina, gustosa, appagante o stimolante, che sia invece per il servizio, accogliente ed efficiente, o ancora per la splendida location, urbana o immersa nel paesaggio ameno del luogo. E questa cosa sembra che l’abbiano capita da tempo anche le, soprattutto quelle americane, che a differenza nostra e di tanti altri, selezionano ilin cui mangiare o trascorrere un dopo cena sulla base di aspetti che possono però esulare dai soliti canoni, quelli di noi comuni “mortali”. Con riferimento alla città di New York, ne ha focalizzati alcuni il NYTimes.Le ragioni per cui alcuni indirizzino locali da VipSi sa, bastano poche foto e video sui social per far crescere l’appeal di un. Se poi compaiono sul profilo social di una star, l’hype intorno a quelarriva alle stelle rendendo la semplice prenotazione un’operazione alquanto proibitiva.