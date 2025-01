Anteprima24.it - Culla termica: ecco come funziona al Ruggi di Salerno

Tempo di lettura: < 1 minutoC’è un sistema di video sorveglianza e sensori collegato al reparto di neonatologia dell’Azienda ospedalieradiche avverte il personale non appena si alza la serranda dellasituata all’interno della struttura sanitaria. A spiegarci ilmento è il primario del reparto Tin, la neonatologa Maria grazia Corbo per la quale adove laè stata inaugurata nel 2017 non potrebbe mai verificarsi quanto accaduto a Bari, dove a distanza di giorni, e in maniera casuale, è stato ritrovato il corpo di un neonato ormai privo di vita. Le culle sono delle moderne ruote degli esposti, strutture cioè realizzate approssimante per salvare vite umane, dando la possibilità a mamme che non possono occuparsi della crescita dei piccoli di affidarli alla struttura sanitaria e di conseguenza avviare il percorso per l’affidamento e l’adozione da parte di altri genitori.