Coronavirus, 178 nuovi casi e quattro decessi dal 26 dicembre al 1 gennaio

Arezzo, 32025 – Dal 26al 1si sono registrati in Toscana 178di Covid-19: 151 confermati con tampone molecolare e gli altri 27 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.669.359. A oggi in 517 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,01% (167 persone) e raggiungono quota 1.656.122 (99,2% deitotali). Sono ricoverate in ospedale 69 persone (3 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 4,2%), di cui 3 (stabili) si trovano in terapia intensiva. In 448 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (10 in più rispetto alla settimana precedente, più 2,3%). La lista deisi aggiorna con 4: un uomo e 3 donne con un'età media di 85,5 anni.