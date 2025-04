Inps Bonus di 1000 euro per bimbi 2025

Bonus "Nuovi Nati". L'Inps dà le indicazioni per accedere al contributo di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025. Il Bonus può essere chiesto da famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro annui. Il Bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà finanziato con 330 milioni di euro per il 2025, aumentando a 360 milioni annui dal 2026. L'Inps monitorerà l'utilizzo delle risorse. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di nascita o di ingresso in famiglia del figlio. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.00 Al via il"Nuovi Nati". L'dà le indicazioni per accedere al contributo di 1.000per ogni figlio nato o adottato nel. Ilpuò essere chiesto da famiglie con un Isee non superiore a 40.000annui. Ilnon concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà finanziato con 330 milioni diper il, aumentando a 360 milioni annui dal 2026. L'monitorerà l'utilizzo delle risorse. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di nascita o di ingresso in famiglia del figlio.

