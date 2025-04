Il Giardino delle Idee grazie di essere venuti qui le foto i momenti speciali e le sorprese

Giardino delle Idee, la mostra/laboratorio organizzata da Vanity Fair. Migliaia di visitatori, che hanno partecipato ai workshop e ai brainstorming, tra installazioni, aperitivi e tantissima voglia di stare insieme Vanityfair.it - Il Giardino delle Idee, grazie di essere venuti: qui le foto, i momenti speciali e le sorprese Leggi su Vanityfair.it In occasione della Milano Design Week, dall'8 al 13 aprile, è tornato Il, la mostra/laboratorio organizzata da Vanity Fair. Migliaia di visitatori, che hanno partecipato ai workshop e ai brainstorming, tra installazioni, aperitivi e tantissima voglia di stare insieme

Il Giardino delle Idee, grazie di essere venuti: qui le foto, i momenti speciali e le sorprese.

