Sololaroma.it - Vola la Roma Primavera, 1-3 a Sassuolo: Romano, Della Rocca e Levak blindano la vetta

Leggi su Sololaroma.it

Per una prima squadra reduce dal pareggio non troppo soddisfacente nel derby, e tornata oggi in campo a Trigoria per il primo allenamento verso il Verona, c’è unachee non ha intenzione di fermarsi. Dopo il passaggio a vuoto delle due sconfitte consecutive con Cagliari e Milan, la squadra di Falsini è tornata a fare la voce grossa, piazzando la terza vittoria di fila sul prato dello Stadio Enzo Ricci: al fischio finale è 1-3 per i giallorossi contro uncaparbio e che si giocava l’ultima chance di tornare in corsa per il primo postoclassifica nella regular season.Che per i ragazzicapitale possa essere una giornata felice è chiaro fin da subito, visto cheno trova il vantaggio dopo 35” con un gran tiro, dopo essere stato imbeccato bene da