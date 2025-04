Ilfattoquotidiano.it - Spari durante una processione religiosa a Napoli: “All’origine una lite tra donne”. Feriti due uomini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Caos ala tradizionaledella Madonna dell’arco: un uomo ha esploso colpi di arma da fuoco nella serata di ieri, domenica 13 aprile, in via Giovanni Tappia, dietro piazza Garibaldi. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, mentre era in corso latra, l’uomo ha iniziato a sparare all’impazzata tra la folla, ad altezza d’uomo. Due le persone rimaste ferite: sono duedi 23 e 31 anni. Sono ricoverati rispettivamente all’ospedale del Mare e al Vecchio Pellegrini e non sarebbero in gravi condizioni. Il panico si è diffuso tra i presenti allain via Tappia, che hanno cercato immediato rifugio.L’autore degli, adesso ricercato, sarebbe arrivato a bordo di un’auto – secondo le dichiarazioni di un testimone – e sarebbe intervenuto nella, ma non è chiaro se i colpi siano stati diretti deliberatamente contro qualcuno.