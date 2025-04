Rete Ictus nasce macroarea ospedaliera Avellino Benvento

Avellino e Benevento insieme per ottimizzare la gestione dei pazienti con Ictus acuto.La macroarea comprende il “Moscati” di Avellino, designato come Centro Hub-Stroke Unit di II Livello, il “Frangipane- Bellizzi” di Ariano Irpino, e il “San Pio” di Benevento, i cui vertici si sono riuniti oggi e domani nel capoluogo irpino per cominciare a mettere in campo le nuove modalità di presa in carico dei pazienti e uniformare le procedure attraverso la condivisione e l’applicazione delle linee guida sui percorsi diagnostici-terapeutici. Analizzati i temi che vanno dalla identificazione del Codice Ictus, all’intervento del 118 fino al ricovero in Stroke Unit. Nella giornata di domani saranno affrontati i temi della gestione multidisciplinare della malattia anche con la simulazione di un caso clinico. Anteprima24.it - Rete Ictus: nasce macroarea ospedaliera Avellino-Benvento Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoAsl e Aziende ospedaliere die Benevento insieme per ottimizzare la gestione dei pazienti conacuto.Lacomprende il “Moscati” di, designato come Centro Hub-Stroke Unit di II Livello, il “Frangipane- Bellizzi” di Ariano Irpino, e il “San Pio” di Benevento, i cui vertici si sono riuniti oggi e domani nel capoluogo irpino per cominciare a mettere in campo le nuove modalità di presa in carico dei pazienti e uniformare le procedure attraverso la condivisione e l’applicazione delle linee guida sui percorsi diagnostici-terapeutici. Analizzati i temi che vanno dalla identificazione del Codice, all’intervento del 118 fino al ricovero in Stroke Unit. Nella giornata di domani saranno affrontati i temi della gestione multidisciplinare della malattia anche con la simulazione di un caso clinico.

