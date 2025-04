Pc e telefoni usa e getta ai funzionari in viaggio in Usa l’Ue usa le stesse misure antispionaggio riservate alla Cina

misure di sicurezza per le trasferte dei propri funzionari. Non solo per i viaggi in Stati considerati a rischio, come la Cina, o in quelli dove l’attività di agenti rivali, come quelli russi, hanno maggior libertà di azione. La Commissione europea ha infatti deciso di distribuire ai propri dipendenti che si recheranno per viaggi di lavoro negli Stati Uniti telefoni e computer portatili usa e getta per evitare che questi, in caso di violazione, possano rappresentare una porta d’ingresso a informazioni riservate.Le disposizioni della sicurezza di Palazzo Berlaymont vedranno la loro prima applicazione la prossima settimana, quando i funzionari europei parteciperanno alle riunioni del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) e della Banca Mondiale a Washington, come emerge dalle linee guida inviate loro dalla Commissione. Ilfattoquotidiano.it - Pc e telefoni usa e getta ai funzionari in viaggio in Usa: l’Ue usa le stesse misure antispionaggio riservate alla Cina Leggi su Ilfattoquotidiano.it Contrastare lo spionaggio, anche quello dei Paesi considerati alleati. L’Unione europea, come riporta il Financial Times, ha rafforzato ledi sicurezza per le trasferte dei propri. Non solo per i viaggi in Stati considerati a rischio, come la, o in quelli dove l’attività di agenti rivali, come quelli russi, hanno maggior libertà di azione. La Commissione europea ha infatti deciso di distribuire ai propri dipendenti che si recheranno per viaggi di lavoro negli Stati Unitie computer portatili usa eper evitare che questi, in caso di violazione, possano rappresentare una porta d’ingresso a informazioni.Le disposizioni della sicurezza di Palazzo Berlaymont vedranno la loro prima applicazione la prossima settimana, quando ieuropei parteciperanno alle riunioni del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) e della Banca Mondiale a Washington, come emerge dalle linee guida inviate loro dCommissione.

