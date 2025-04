Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni del 15 aprile: Salvo sospetta di Odile e Guido, Rosa si confessa

Nel prossimo episodio in onda su Rai 1: l'atmosfera pasquale non spegne le tensioni: tra provocazioni, confessioni e piccoli sospetti, i protagonisti si trovano a fare i conti con sentimenti contrastanti e scelte delicate. Il9 torna domani martedì 15con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Giulia provoca Delia,fa una confessione a Elvira mentre l'avvento della Pasqua fa rivivere vecchie tradizioni e dà l'impulso a nuove iniziative da parte dei protagonisti. Nell'episodio precedente Irene, Delia etornano entusiaste dalla gita a Roma e non riescono a smettere di parlare dell'emozionante esperienza vissuta a Bandiera Gialla. Intanto, la nuova collezione firmata da Botteri conquista il favore dei più giovani, confermandosi un vero successo.