Tpi.it - Cecilia Sala: ambasciatrice italiana in Iran ricevuta dal ministero degli Esteri. Fissata il 15 gennaio l’udienza a Milano sulla richiesta dei domiciliari per Abedini

L’in, Paola Amadei, è stataoggi aldella Repubblica islamica, a cui ha ribadito ladi rilascio immediato della giornalista, arrestata da Teheran il 19 dicembre scorso, mentre nelle stesse ore la Corte d’Appello difissava al 15prossimoper discutere ladeiavanzata dai legali di MohammadNajafabadi, l’ingegnereiano fermato in Italia per unadi estradizioneStati Uniti.Il legame tra i due casi, emerso sin dalle prime ore dall’annuncio dell’arresto dia Teheran, è stato reso ufficiale soltanto ieri prima dalla rappresentanza diplomatica dell’a Roma, che in una nota diramata sui social aveva commentato la convocazione dell’ambasciatore Mohammad Reza Sabouri alla Farnesina, e poi da un comunicato divulgato ieri sera da Palazzo Chigi dopo la riunione presieduta dalla premier Giorgia Meloni.