Tvzap.it - “Uomini e donne”, la famosa coppia è tornata insieme? L’indizio sui social

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”, la– Splendida notizia per i fan di “”: il tronista e l’ex corteggiatrice sembra siano tornati. Agatha Christie scriveva: «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». E in questo caso si può dire che ci siano ben tre elementi da considerare: un viaggio in treno, il tag di entrambi su Venezia (città vicina a Treviso, dove vive lui) e un particolare video apparso nelle scorse ore su Tiktok. ( dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, Zeudi accusa Helena: interviene Dayane MelloLeggi anche: “Grande Fratello”, arriva un secondo coming out nella casa“”, lasuientusiasma i fanRaffaella Scuotto e Brando Ephrikian sono tornati, almeno così sembra a curiosare sui