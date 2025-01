Dilei.it - Tapiro d’Oro per Belen Rodriguez, sparita dalla tv. Il bacio con Staffelli e la battuta su De Martino

Leggi su Dilei.it

Quello cheha ricevuto l’1 gennaio 2025 è il suo 32esimo, praticamente un record. Uncertamente particolare, per lei, data la lunga assenzatelevisione e il ritorno con la collaborazione con Discovery e su Real Time. Dopo un periodo a dir poco turbolento: dopo la rottura con Stefano De, ha avuto degli alti e bassi e si è presa cura del suo benessere mentale. Ma ora è pronta a ricominciare da se stessa.a Striscia la Notizia, 32esimo“Mi sei mancato un sacco”, cosìha risposto ironicamente a Valerio, pronto per consegnare il 32esimo(non a caso l’ha chiamata la “Regina delle Attapirate”). E questo è una dir poco speciale, con un “cornetto” portafortuna. Come mai? Semplice: dopo il suo addio a Mediaset, per diverso tempo non abbiamo rivisto lain televisione.