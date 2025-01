Liberoquotidiano.it - "È pericolosa come Viktor Orban". Guccini senza vergogna, il delirio contro Meloni

Leggi su Liberoquotidiano.it

FrancescoGiorgia, Matteo Salvini e la destra italiana. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantante impegnato si è raccontatogiri di parole. E ha colto l'occasione per attaccare la leader di Fratelli d'Italia. Secondo il cantautore, il premier è "furba, intelligente,. E urla troppo". Il motivo? Lo spiega lui stesso: "Ha tentato di imporre riforme che avrebbero stravolto la Costituzione. Ora sia il premierarto sia l'autonomia pare stiano rientrando. L'intenzione però era quella: una forma moderna di autocrazia, alla". L'artista poi ha ripescato ancora una volta il tema del fascismo. Secondo Guggini, non è morto con la fine di Benito Mussolini. Può sempre tornare. "Una certa voglia serpeggia - ha confidato ad Aldo Cazzullo -.