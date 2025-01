Bergamonews.it - Cortesi: “Sostegno agli anziani e alle famiglie: così costruisco la Seriate del futuro”

Da sei mesi guida, uno dei 4 Comuni più popolosi ed importanti della provincia bergamasca. Gabrieleha rotto però il lungo regno del Carroccio alla guida di. È infatti un esponente di Fratelli d’Italia. Negli anni ha ricoperto diverse cariche amministrative: è stato anche vicesindaco dal 2014.Sindaco, può raccontarci un momento significativo di questi primi mesi da sindaco?Il momento per me più emblematico dei primi mesi da Sindaco è stato il primo Consiglio comunale. Ho vissuto davvero con grande emozione il giuramento, come momento solenne di assunzione di responsabilità verso la Città, che intendo servire con dedizione e impegno. E non ho potuto far a meno di pensare in particolare modo a mio padre Luigi eanni trascorsi con lui in Consiglio comunale, alla passione e all’impegno che mi ha trasmesso per l’amministrazione della nostra città.