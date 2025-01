Cultweb.it - Il primo Natale, come finisce la commedia del 2019 con protagonisti Ficarra e Picone

Iltermina con la nave, dove ci sono anche Salvo e Valentino, che si ritrova nella Sicilia del. Qui, essa viene rinvenuta dalla Guardia costiera che intima ai naufraghi di fermarsi.soluzione alternativa, essi vengono invitati a partecipare al presepe vivente del paese di Mezzo Sicula.Mezzo Sicula, Sicilia.. Mentre sono in corso i provini per la rappresentazione del presepe vivente, il ladro di reliquie religiose Salvo (Salvatore) partecipa per poter rubare il bambinello dalla chiesa di don Valentino (Valentino). Dopo essere stato scoperto dal sacerdote, i due successivamente si imbattono in una bambina dal maglione rosso. Usciti da un canneto indicatogli dalla piccola, i due scoprono di trovarsi nella Palestina al tempo della nascita di Gesù.Mentre si sta annunciando l’imminente nascita del Re dei Re, Salvo e Valentino vengono catturati.