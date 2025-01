Pianetamilan.it - Calciomercato – Danilo ha scelto il Napoli: ma c’è un retroscena sul Milan

L'edizione del Corriere dello Sport fa il punto su una trattativa diche vedein uscita dalla Juventus. Il difensore brasiliano, infatti, non sembra più rientrare nel progetto tecnico della squadra bianconera e parrebbe ormai ai dettagli il suo trasferimento aldi Antonio Conte. Tuttavia, spunta unche riguarda anche il. "Non resta che capire il quando e il come: ha rifiutato il, l’Al-Nassr, il Vasco e ogni soluzione diversa dal. Ha, vuole entrare nel progetto-Conte, è pronto a trasferirsi ma non vuole lasciare l’Italia e l’Europa. Ora, però, dovrà trovare un’intesa con il suo club: la Juve, per il momento, non sembra intenzionata a liberarlo, ma il mercato è appena cominciato". Infine, il Corriere dello Sport conclude: "Ildal canto suo attende, fermo sull’idea di non corrispondere alcun indennizzo:si svincola a gennaio, il suo contratto da 4,2 milioni a stagione (con Decreto Crescita) scadrà a giugno, e ciò significa che nel peggiore dei casi lo prenderebbe a zero per la prossima stagione".