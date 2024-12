Quifinanza.it - Vestiti usati, una moda anche italiana: nel mondo un mercato che cresce del 20% l’anno

Finalmentein Italia se ne parla diffusamente,se per molto tempo è rimasto in tabù, nascosto tra le pieghe del consumismo sfrenato che ha guidato come un faro i mitici anni ’80 e ’90:fanno male all’ambiente. Motivo per cui, negli ultimi anni eda noi, quello degli abitiè diventata una vera e propria, una tendenza che, al di là del suo aspetto intrinseco radical chic, ha portato il trend del second hand a diventare un grande business, tanto che nel prossimo futurorà ancora parecchio.Oggi sappiamo che la produzione dirichiede un uso eccessivo delle risorse naturali: grandi quantità d’acqua per coltivare il cotone e realizzare tessuti sintetici, enorme impiego di energia per alimentare fabbriche che emettono grandi quantità di gas serra e spesso, soprattutto in Paesi del Sud delcon legislazioni blande o inesistenti, che poi sversano i coloranti in fiumi e torrenti, danneggiandone gli ecosistemi locali.