Straordinaria conclusione | l' oroscopo di San Silvestro chi sbanca stasera

ARIETEdi un anno che avrà avuto pure qualche momento difficile, ma è stato anche ricco di emozioni e soddisfazioni. Restate qualche ora al caldo, poi andate da qualche parte ad attendere il 2025 che inizia per voi con Marte fortunato e passionale. Luna nuova in Capricorno settore del vostro successo, aiuterà in seguito ogni tipo di cambiamento. Grandi movimenti professionali e finanziari vanno spostati al mese di febbraio. TORO Sansotto la protezione del Sole e della Luna nuova entrambi in Capricorno, i due luminari gettano una luce beneaugurante sul vostro cammino. È un privilegio chiudere l'anno vecchio e iniziare l'anno nuovo con i grandi pianeti a vostro favore. A mezzanotte mangiate dodici chicchi d'uva nera, porta fortuna, alla maniera catalana, per esprimere dodici pensieri insieme al vostro grande amore.