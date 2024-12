Amica.it - Saranno famosi (genitori) nel 2025: star e royal in dolce attesa

Quello che sta per arrivare sarà un anno di gioia per moltein. L’ultima ad aver annunciato la gravidanza è Amber Heard: l’attrice, 38 anni, ha iniziato una nuova vita a Madrid insieme alla figlia Oonagh Paige, nata nel 2021. E ora è indel secondo bebè: la nascita è prevista per la primavera del.LeindelNuovibaby in arrivo: la principessa Beatrice e il Edoardo Mapelli Mozzi aspettano il secondo figlio insieme, dopo Sienna Elizabeth, nata nel settembre 2021. Sarà il terzo figlio per suo marito Edoardo, invece, già padre di Wolfie, nato da una precedente relazione. In Svezia, tutto pronto per la nascita (a febbraio) del quartogenito del principe Carlo Filippo e della principessa Sofia, giàdi Alexander, Gabriel e Julian.