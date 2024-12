Pianetamilan.it - Passerini: “Il Milan alterna risultati e prestazioni senza mai trovare equilibrio”

Il momento delè tutt’altro che sereno. Dopo un inizio di stagione altalenante, la squadra continua a vivere di alti e bassi,quell’necessario per puntare con convinzione agli obiettivi stagionali. Secondo Carlos, noto giornalista del Corriere della Sera, anche la posizione di Paulo Fonseca, tecnico rossonero, è nuovamente in discussione. Le parole di«Ilcontinua adremaie continuità. La squadra è cresciuta, ma non abbastanza. Anche Fonseca è tornato sotto esame: fra stasera e la semifinale di Supercoppa con la Juve serve una svolta». Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni. L’ex tecnico della Roma, arrivato ao con grandi aspettative, sta vivendo un momento decisivo della sua avventura sulla panchina rossonera.