Ilrestodelcarlino.it - La Samb a metà dell’opera. Ma c’è un lavoro da finire

Laha chiuso ieri mattina il 2024 con l’ultimo allenamento al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Al termine della seduta Palladini ha decretato il rompete le righe per la serata di San Silvestro, con i rossoblù che riprenderanno ad allenarsi domani per continuare la preparazione in vista del match con l’Atletico Ascoli di domenica prossima, prima giornata di ritorno. Una seconda parte di stagione che prende il via per Eusepi e compagni con un vantaggio di sette punti sulla seconda della classe L’Aquila. Il margine più elevato di tutti i gironi della Serie D. Nel raggruppamento A infatti il Bra vanta cinque lunghezze sul Vado e così anche il Livorno (girone E) sul Grosseto. Quattro i punti di vantaggio del Siracusa suliase, mentre l’Ospitaletto ne ha tre sul Desenzano mentre Treviso e Cassino ne hanno due rispettivamente sulla Dolomiti Bellunesi e Gebilson.