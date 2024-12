Secoloditalia.it - Kyrgios l’anti Sinner, il veleno non basta: già fuori a Brisbane. Neanche il “doppio gioco” di Djokovic lo salva

Dopo tante parole e squallido show sui social, con invettive e insulti sferrati tutti alacremente contro Jannik, il ritorno in campo di Nickè stato a dir poco amaro. Anzi, decisamente deludente. Al primo singolare dopo un anno e mezzo di stop per infortunio, che viene da pensare che l’australiano abbia investito quasi totalmente nell’aizzare la campagna web contro il numero uno del mondo, il tennista dalla spettacolarità circense e dalla lingua tagliente ha perso però in tre set contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard: 7-6, 6-7, 7-6 lo score in due ore e mezza di.Ritorno in campo amaro per: il nemico giurato diè giàtorno amaro per Nick. Il tennista australiano, da mesi ormai protagonista di attacchi continui a Jannikdopo il caso doping che ha riguardato l’azzurro.