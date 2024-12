Biccy.it - Jessica Morlacchi ed Elodie cugine: “Mi ha scritto prima del Grande Fratello”

qualche giorno fa ha confessato a Stefania Orlando di essere cugina di secondo grado di(anche se teoricamente è cugina di terzo grado, essendo i loro nonni fratelli) e l’argomento è stato affrontato anche durante la diretta dell’ultima puntata dell’anno del.“Ho saputo che sei cugina di, che rapporto avete?“, ha chiesto Alfonso Signorini, ottenendo un’immediata risposta da parte di: “Ho conosciutoquando avevo 17 anni, lei ha qualche anno meno di me. Ci siamo abbracciate! Poi l’ho un po’ persa di vista perché lei si è trasferita in Puglia e l’ho rivista in tv, con i capelli rosa. Ora è diventata la splendida star che è. Mi haper farmi l’in bocca al lupoche entrassi al“.edsono parenti: i loro nonni sono fratelliedsono più o meno coetanee: la, che di cognome fa Di Patrizi, è nata a Roma nel 1990, mentre la seconda è del 1987.