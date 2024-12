Vincita da decine di migliaia di euro per un fortunato pontino

Leggi su Dayitalianews.com

Unada oltre 41milaLa dea bendata ha fatto tappa nel Lazio, regalando un Natalea un giocatore di Latina. Nel concorso del 27 dicembre, come riportato da Agipronews, è stato centrato un “5” da ben 41.536,17presso il Caffè del Borgo, situato in Strada Acque Alte. Un colpo di fortuna che ha certamente reso più dolce la fine dell’anno per il vincitore.L’ultimo “6” e il jackpot in palio Mentre Latina festeggia il suo premio, il grande jackpot continua a crescere. L’ultimo “6” è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento, portando alvincitore 89,2 milioni di. Per la prossima estrazione, in programma il 30 dicembre, il jackpot ha raggiunto quota 51,6 milioni di.Il SuperEnalotto: un sogno italianoDa sempre il SuperEnalotto accende le speranze di milioni di italiani.