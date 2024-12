Iltempo.it - Sanità, nuovo tariffario per i poliambulatori: c'è lo stop del Tar

Non è più entrato in vigore ilnomenclatore per le tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale: ieri, infatti, il provvedimento del Governo è stato sospeso dal Tar del Lazio, che ha accolto la misura cautelare richiesta dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture sanitarie (Federanisap, Aiop, Uap) contro il Decreto del Ministero della Salute con il quale è stato emanato ildelle prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica. Considerando «che ilDecreto tariffe è stato adottato dopo oltre 20 anni dai precedenti nomenclatori, delineando così l'insussistenza dell'urgenza», il consigliere delegato, Claudia Lattanzi, ha accolto la richiesta della misura cautelare, fissando «per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28 gennaio 2025».